Notizie dal Forex 16 marzo 2017

(Teleborsa) – EUR/USD

Euro in progresso sul biglietto verde scambia a 1,0729 dollari. La FED ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli in una banda compresa fra lo 0,75% e l’1%, confermando anche una politica di rialzo graduale dei tassi d’interesse. Sul fronte euro, invece, la BCE mantiene la propria politica monetaria espansiva. Il primo livello di supporto è visto a 1,0706 dollari.

USD/YEN

Nonostante il rialzo dei tassi annunciato ieri sera dalla Fed, la Bank of Japan conferma una politica monetaria accomodante e mantiene fermi tassi d’interesse ed acquisti di asset. I tassi restano dunque negativi e pari a -0,1%, mentre viene mantenuto un “aggressivo” piano di quantitative easing da 80 mila miliardi di yen. Il dollaro perde posizioni sullo yen e scambia a 113,40. Il primo livello di resistenza è visto a 113,68 dollari.

GBP/USD

Sterlina in recupero nei confronti del biglietto verde grazie alla revisione al rialzo della previsione di crescita economica del Regno Unito quest’anno, da parte del Governo inglese. La Bank of England, come largamente atteso, ha lasciato invariati i tassi di interesse e il piano di acquisto di asset, che è pari a 435 miliardi di sterline. Il cross gbp/usd vale 1,2347 dollari. Primo supporto a 1,2266.

EUR/YEN

Euro stabile nei confronti della divisa giapponese consolida il vantaggio sulla soglia dei 120 yen, grazie alla crescita della produzione industriale e dell’occupazione nell’Eurozona. La divisa nipponica non reagisce alla decisione della Bank of Japan di lasciare i tassi di interesse invariati. Il cross euro/yen scambia a 121,69. Prima resistenza a 122,01.