Notizie dal Forex 14 settembre 2017

(Teleborsa) – EUR/USD

Euro in calo nei confronti del biglietto verde scambia a 1,189 dollari riassorbendo in parte la salita che aveva maturato successivamente alla riunione della BCE. Il primo supporto è visto in area 1,186. L’Eurotower ha inviato ai mercati finanziari il messaggio che la riduzione degli acquisti sarà piuttosto graduale e che continuerà a fornire il giusto stimolo all’economia anche nel prossimo anno.



USD/YEN

Dollaro in rialzo nei confronti dello yen scambia a 110,70, mostrando una risalita di oltre il 2% su base settimanale. Il primo livello di resistenza è visto in area a 110,85. Gli investitori già guardano alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, in calendario la prossima settimana.

GBP/USD

Sterlina in forte recupero nei confronti del biglietto verde viaggia a 1,333 dollari nel giorno in cui la Banca di Inghilterra ha lasciato fermo il costo del denaro, annunciando che il ritiro di parte degli stimoli monetari nei prossimi mesi sarà probabilmente appropriato. I favorevoli a una stretta sono stati 2 membri contro i 7 che hanno votato per la conferma dello status quo. Il primo livello di resistenza è visto in area 1,339 dollari.



EUR/YEN

Euro in vantaggio nei confronti dello yen scambia a 131,67 sulla prospettiva di un imminente avvio del “tapering” da parte della BCE. Mario Draghi ha confermato che si inizierà a parlare del ritiro del Piano QE in autunno, alla prossima riunione di ottobre per l’esattezza. Il primo livello di resistenza è visto in area 131,87 yen.