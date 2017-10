Notizie dal Forex 12 ottobre 2017

(Teleborsa) – EUR/USD

Euro sostanzialmente stabile nei confronti del biglietto verde dopo aver superato la soglia di 1,18 dollari. Il primo livello di resistenza è visto in area 1,186. La moneta unica prende slancio dalle dichiarazioni di un membro del board della BCE, che ritiene opportuno avviare una riduzione degli acquisti asset dall’inizio del prossimo anno, in un percorso di smantellamento del quantitative easing.



USD/YEN

Il dollaro perde smalto nei confronti dello yen e scambia a 112,4. Il primo livello di supporto è visto in area 112,2. Si tratta di prese di beneficio favorite dalla cautela legata alla notizia, riportata dalla stampa russa, secondo cui la Corea del Nord starebbe preparando, per il prossimo futuro, il test di un nuovo missile a lungo raggio capace di raggiungere la costa occidentale degli USA.

GBP/USD

Sterlina poco mossa sul biglietto verde viaggia a 1,313 dollari dopo essere salita nei giorni scorsi fino alla soglia degli 1,32 dollari. Il primo livello di resistenza è visto in area 1,322 dollari. A pesare sul biglietto verde è stata l’avversione al rischio dettata dal riemergere delle tensioni geopolitiche, in particolare sul fronte nordcoreano.



EUR/YEN

Euro in vantaggio nei confronti della valuta giapponese scambia a 133,1 yen seppur con guadagni contenuti a causa dell’incertezza legata alla crisi catalana. Il primo livello di resistenza è visto in area 133,4 yen. A dare linfa alla moneta unica contribuisce l’aspettativa di una riduzione degli acquisti asset dall’inizio del prossimo anno, in un percorso di smantellamento del quantitative easing.