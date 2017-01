Notizie dal Forex 12 gennaio 2017

(Teleborsa) – Euro in rialzo nei confronti del biglietto verde guadagna lo 0,61% a 1,0647 dollari, grazie a un Labour market report US di Dicembre risultato non proprio eccezionale ed al buon andamento della produzione industriale della Zona Euro. Il dollaro rimane in posizioni di sostanziale forza, con il primo supporto di volume posto a 1,0582 dollari.

Dopo un buon inizio d’anno e, il consolidamento durante le feste, il dollaro amplia le perdite nei confronti dello yen, grazie al miglioramento delle condizioni economiche in Giappone. Il biglietto verde scende sotto quota 115 yen e si posiziona a 114,33. Il primo supporto è posto a 113,56 dollari, mentre la prima resistenza è posta a 115,26 dollari.

Sterlina in discesa nei confronti del dollaro si posiziona a 1,2262 dollari. Driver principale del ribasso per la moneta inglese è l’aumento del deficit della bilancia commerciale, penalizzato soprattutto dal commercio dei beni verso i Paesi della Zona Euro. Il primo supporto di volume è visto in area 1,2178, mentre la prima resistenza è posta a 1,2331.

Il miglioramento del mercato del lavoro, con una tasso di disoccupazione pari al 9,8%, più basso da luglio 2009, e la crescita del sentiment degli investitori in Europa, continuano a sostenere la moneta di Eurolandia. L’euro si posiziona nei confronti dello yen a 121,73. La prima resistenza di volume è posta a 122,21. Primo supporto a 121,20.