(Teleborsa) – Consiglio di Amministrazione straordinario per Netweek. Il CdA è stato convocato per il 22 settembre prossimo in seguito alle dimissioni irrevocabili di Vittorio Farina che ha lasciato il ruolo di presidente e amministratore della società.

All’ordine del giorno del Board la nomina di un nuovo presidente del Gruppo e la cooptazione di un nuovo amministratore.