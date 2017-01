Netflix vede volare gli utenti vicino i 100 milioni. Nel trimestre balzo di utile e fatturato

(Teleborsa) – Anno record per Netflix che fa il pieno di utenti, grazie al grande successo di produzioni come “The Crown” e “House of cards”, chiudendo un quarto trimestre nettamente sopra le attese.

Il numero di nuovi utenti della big dello streaming, nel trimestre, è balzato a 19 milioni rispetto ai 17,4 milioni del pari periodo del 2015, di cui 5,12 milioni all’estero e 1,93 milioni in USA, superiori entrambi alle stime del mercato. Il totale degli utenti sfiora i 100 milioni, precisamente 93,8 milioni al 31 dicembre 2016.

Il trimestre si è chiuso con risultati in forte crescita, con un utile di 67 milioni, pari a 15 cent ad azione, rispetto ai 43 milioni, o 10 cent ad azione dell’anno prima. I ricavi sono lievitati a 2,47 miliardi dagli 1,82 miliardi dell’anno prima. Il 2016 chiude con un utile di 188 milioni (+54%) e ricavi per 8,3 miliardi (+35%).

Molto positivo l’outlook, che vede un EPS ci 37 cent e 5,2 milioni di nuovi abbonati.