Netflix corre a Wall Street sulle attese positive degli analisti

(Teleborsa) – Netflix spiega le ali a Wall Street dopo un report degli analisti.

In questo momento le azioni della big statunitense dell’intrattenimento stanno guadagnando al Nasdaq il 3,42% con volumi di scambio superiori alla media grazie alla decisione di UBS di migliorarne le aspettative sul prezzo nei prossimi dodici mesi in scia alle positive attese per il terzo trimestre.

In questo periodo Netflix dovrebbe registrare 850 mila nuovi clienti negli Stati Uniti e 3,95 milioni nel resto del mondo, battendo le attese degli analisti che sono rispettivamente di 769 mila e 3,64 milioni di nuovi abbonati.

La società svelerà il bilancio il prossimo 16 ottobre.