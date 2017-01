Netflix brinda agli abbonati

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che tratta in rialzo del 5,41% dopo aver annunciato la trimestrale e una crescita di abbonati vicino ai 100 milioni.

La tendenza di breve di Netflix è in rafforzamento con area di resistenza vista a 143 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 138,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 147,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

