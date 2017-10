Netflix accelera dopo l’adeguamento delle tariffe

(Teleborsa) – Effervescente Netflix, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,36%.

La compagnia attiva nel settore dei video on demand ha innalzato i prezzi degli abbonamenti che prevedono la visione dei suoi contenuti su più schermi (a 10,99 dollari da 9,99 per 2 schermi, a 13,99 dollari da 11,99 per 4). L’adeguamento riguarda i nuovi consumatori USA, mentre la tariffa base rimane a 7,99 dollari.

Le implicazioni di breve periodo di sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 195,4 dollari USA. Possibile una discesa fino al bottom 187,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 203,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)