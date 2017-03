Nella giornata internazionale della donna easyJet vola con equipaggio di un aereo tutto femminile

(Teleborsa) – Otto marzo “Festa della Donna” e volo rosa di easyJet per celebrare. La low cost britannica ha operato così un volo speciale con equipaggio composto interamente al femminile da Londra a Madrid. Il volo EZY8275 operato con Airbus A320 ha lasciato l’aeroporto londinese di Gatwick stamattina con comandante, primo ufficiale e quattro assistenti di volo di sesso femminile. Gran parte del personale di terra dello scalo di Gatwick responsabile dell’imbarco era inoltre formato da donne.

Al comando dell’Airbus A 320 Kate McWilliams, 27 anni, il più giovane comandante commerciale femminile del mondo, e co-pilotato dal primo ufficiale Sue Barrett. La responsabile di cabina Laura Marks è stata supportata dalle tre assistenti di volo Natasha Baker, Charlotte Carr e Nuria Belda Marco. L’aeromobile A320 di easyJet scelto per l’occasione porta il nome dal famoso aviatore femminile Amy Johnson.

Prima della messa in moto, il comandante Kate McWilliam, ha detto: “La giornata internazionale della donna è una giornata mondiale che celebra le conquiste delle donne, così abbiamo pensato che questo volo tutto al femminile sia un modo molto adatto per celebrare i successi delle molte donne che lavorano nel settore del trasporto aereo. Ci sono più di 15 donne che stanno rendendo questo volo possibile oggii tra piloti, equipaggio, gate agents e fuelers”.

“La prima donna a pilotare un aereo in solitaria decollò nel 1908 – ha aggiunto la 27 enne comandante di easy jet – solo 5 anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, e la maggior parte delle persone hanno sentito parlare di Amelia Earhart e Amy Johnson. Le donne sono state coinvolte nella storia del trasporto aereo da molto presto, il numero totale dei piloti di sesso femminile è in costante aumento come pure il numero di piloti di sesso maschile, lasciando però sostanzialmente invariata al 3% la percentuale totale del personale di condotta femminile. E’ difficile pensare ad un altro profilo professionale in cui le donne sono così sottorappresentate, quindi vorrei incoraggiare chiunque a pensare a una carriera nel settore dell’aviazione. È la carriera più gratificante che potevo sperare”.

Nel 2015 le donne costituivano il 6% dei nuovi piloti di easyJe t e il 5% della sua comunità totale di piloti. A ottobre 2015 easyJet ha lanciato la sua iniziativa Amy Johnson, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di donne nuovi piloti entranti al 12% in due anni.

L’iniziativa è stata un vero successo, con oltre 600 richiedenti, così easyJet è stata in grado di raggiungere l’obiettivo del 12% in un solo anno. Queste donne hanno iniziato a volare con easyJet o sono assegnate ai corsi che inizieranno nelle prossime settimane. Un nuovo obiettivo del 20% è stato fissato entro il 2020. Si tratta di una strategia a lungo termine, che si spera porterà molti più piloti donne.