Nebbia a Capodichino: per alcune centinaia di tifosi del Napoli niente Manchester

(Teleborsa) – L’aeroporto di Capodichino, insieme alla città di Napoli, avvolto nella nebbia del mattino. Un fenomeno inatteso, finanche nelle proporzioni, diventato eclatante sia per le conseguenti cancellazioni di voli, sia per aver lasciato a terra centinaia di sostenitori del Calcio Napoli, che avrebbero dovuto raggiungere Manchester per assistere a una gara di Champions League in programma stasera. 14 gli aerei in partenza bloccati, altri ritardi in arrivo.

Il primo decollo, volo diretto a Monaco di Baviera previsto alle 6:05, è avvenuto solo dopo le 10 del mattino. La maggior parte dei tifosi aveva optato per il doppio point-to-point per raggiungere la città inglese; alcuni via Venezia o via Bergamo. Una parte di essi ha trovato riprotezione da Roma Fiumicino, per poi proseguire da Londra in treno fino a Manchester (tempo di percorrenza previsto, due ore), con la speranza di arrivare in tempo utile allo stadio per assistere al match.