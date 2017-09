Neato Robotics acquisita da Vorwerk Group

(Teleborsa) – Neato Robotics entra a far parte della famiglia Vorwerk Group.

Il gruppo tedesco attivo nella vendita di prodotti di alta qualità per la casa ha acquisito la società californiana che progetta robot per la casa per migliorare la vita delle persone allo scopo di intensificare la sua posizione strategica sul mercato globale emergente dei robot aspirapolvere domestici. Neato opererà all’interno del gruppo Vorwerk come un’unità business completamente indipendente, mantenendo la propria identità e cultura aziendale. Non ci saranno cambiamenti nella direzione così come nelle operazioni quotidiane del brand.

Le condizioni dell’operazione non saranno divulgate.

“Oggi si segna un pietra miliare importante per Neato e sono onorato di poter dirigere questa squadra”, ha dichiarato Giacomo Marini, Presidente e Amministratore Delegato di Neato Robotics. “Stiamo creando una combinazione di tecnologia e talento unica e potente, in grado di accrescere ulteriormente l’espansione del mercato dei robot domestici. La nostra partnership con Vorwerk si è rivelata sempre più un successo nel corso degli anni passati. Sono sicuro che come filiale separata del gruppo Vorwerk, e reduci dal recente lancio di successo del pluri-premiato Neato Botvac D7 Connected all’IFA 2017 di Berlino, le prospettive di crescita di Neato in questa categoria ora siano ancora più brillanti”.