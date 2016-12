Natale, per fare il regalo 4 italiani su 10 scelgono il Web

(Teleborsa) – Circa 4 italiani su 10 hanno scelto di acquistare on line il regalo di Natale, ma la tendenza ad utilizzare la rete per le prossime festività si conferma anche nelle prenotazioni dei soggiorni e viaggi.

Lo segnala un’analisi di Coldiretti/Ixè effettuata sui dati dl rapporto Cittadini, imprese e Ict pubblicato dall’Istat. Internet – si sottolinea – è il protagonista delle feste di fine anno degli italiani, per i quali è diventato in misura crescente un punto di riferimento, dalla scelta dei regali a quella dei menu.

Il 25% degli italiani partecipa a community/blog/chat centrate sul cibo proprie o di altri. Il web diventa anche un luogo di confronto per le scelte, con il 53% degli italiani che almeno qualche volta lo ha utilizzato per confrontare prezzi o raccogliere informazioni sulla qualità dei prodotti alimentari, anche in vista dei pranzi e dei cenoni.

La tendenza verso la prenotazione last minute dei viaggi favorisce il ricorso ad internet, dove per le vacanze in campagna si sono affermati siti come http://www.terranostra.it o http://www.campagnamica.it ma è anche arrivata l’unica App farmersforyou, in versione italiana e inglese, che permette di scegliere gli agriturismi dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna italiana, i mercati di Campagna Amica, le fattorie e le botteghe dove poter comprare il vero made in Italy agroalimentare.