Natale, Coldiretti: 9 italiani su 10 a casa, spesa media 86 euro

(Teleborsa) – Spesi in media 86 euro a famiglia per preparare le tavole del Natale, che quasi nove italiani su dieci (88%) hanno scelto di trascorrere a casa propria o con parenti o amici la sera della vigilia e il pranzo del 25. Lo afferma la Coldiretti sulla base di un’analisi realizzata con Ixé, secondo cui “appena il 10% ha scelto ristoranti, trattorie o pizzerie, mentre con un buon 2% l’agriturismo che si conferma essere la forma di ristorazione più vicina a quella casalinga”.

“Anche se stravince la riscoperta delle tradizioni del passato – sottolinea la Coldiretti – si assiste quest’anno all’affermarsi di un tocco di personalità per valorizzare le diverse tendenze, dall’autarchico all’hi tech, dal biodiverso al salutista, dall’etnico al green. E tra le novità c’e’ lo spazio dedicato alla solidarietà, con quasi un italiano su quattro (24%) che ha scelto di acquistare prodotti tipici dei territori colpiti dal sisma, anche grazie al moltiplicarsi di iniziative come quelle promosse dai mercati di Campagna Amica in tutta Italia”.

Per la preparazione casalinga del pasto principale del Natale, aggiunge l’organizzazione agricola, “è stato stimato un tempo medio di 3,3 ore, con uno storico ritorno al fai da te che non si registrava da oltre 50 anni. Un ritorno al passato determinato però da motivazioni diverse, con gli italiani, soprattutto giovani, che si gratificano ai fornelli, e la cucina e il buon cibo che si affermano tra le nuove generazioni come primarie attività di svago, relax e affermazione personale”.