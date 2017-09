Nasce Fondazione Snam. Primo CdA avvia valutazione di progetti iniziali

(Teleborsa) – Primo Consiglio di Amministrazione di Fondazione Snam, fondazione senza scopo di lucro, nata per “sviluppare e promuovere pratiche innovative e solidali in grado di contribuire allo sviluppo civile, culturale ed economico del Paese in aree prioritarie di interesse pubblico”.

Fondazione Snam intende “sviluppare e aggregare idee e risorse intorno ai temi della riqualificazione delle aree più vulnerabili, anche attraverso la protezione e cura del patrimonio paesaggistico e ambientale, nonché della promozione di attività culturali in ogni loro espressione. Per realizzare questi obiettivi saranno messe a disposizione anche le competenze e le capacità realizzative sviluppate da Snam nel corso dei suoi 75 anni di storia”.

Il Consiglio, composto da Carlo Malacarne (presidente), Marco Alverà (vicepresidente) e Lucia Morselli, ha avviato la valutazione dei primi progetti che la Fondazione svilupperà sulla base della propria mission. Il Collegio dei Revisori dei Conti e’ composto da Maria Luisa Mosconi (presidente), Gabriella Chersicla e Lorenzo Pozza.