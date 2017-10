Mylan regina dei titoli farmaceutici a Wall Street. Crollano Teva e Momenta

(Teleborsa) – Destini opposti per Mylan e Teva Pharmaceuticals.

Il colosso dei farmaci generici sta infatti volando a Nasdaq con un guadagno di quasi 19 punti percentuali dopo il via libera della Food and Drug Administration all’immissione in commercio di due dosaggi del Copaxone, un farmaco per la cura della sclerosi multipla prodotto da Teva.

Quest’ultima, invece, sta crollando al Nyse con un -14% così come Momenta (-15%), che pure produce il farmaco ma ad un dosaggio più basso e che non ha ancora ottenuto il via libera alla commercializzazione di dosaggi più elevati.