Mylan in calo dopo i conti

(Teleborsa) – Mylan perde terreno alla borsa di Wall Street, mostrando una discesa del 2,04%.

A dare una spinta alle vendite, i conti del secondo trimestre che hanno deluso.

Gli utili sono saliti a 297 milioni di dollari, pari a 55 centesimi per azione, dai 168,4 milioni di dollari o 33 centesimi per azione nel periodo precedente. L’ EPS Adjusted è stato di 1,10 dollari, al di sotto del consenso di 1,16 dollari. I ricavi sono saliti a 2,962 miliardi di dollari da 2,561 miliardi di dollari, al di sotto del consenso di circa 3 miliardi di dollari. La società ha inoltre cambiato la sua guidance per il 2017, e attende ora i ricavi totali dell’anno tra 11,5 e 12,5 miliardi di dollari, rispetto alle attese di 12,4 miliardi di dollari.