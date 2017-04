Musk “boccia” le auto volanti di Uber e sogna tunnel sotterranei high tech

(Teleborsa) – Entro tre anni auto volanti in città come taxi aveva nei giorni scorsi annunciato Uber. Pronto il rilancio di Elon Musk, CEO di Tesla, che invece punta a una rete sotterranea di autostrade high tech, anche se a prima vista, ed è tutto dire, il progetto oltre che avveniristico appare decisamente più complesso. Elon Musk, appunto fondatore e numero uno del produttore di auto elettriche Tesla e della società aerospaziale SpaceX, ha presentato un video del progetto della sua ennesima azienda chiamata The Boring Company.

Nel filmato si vede una vettura che, al posto di rimanere imbottigliata nel traffico, viene calata dalla strada tradizionale dopo essersi posizionata su una sorta di piattaforma che funge da ascensore. La vettura stessa viene così trasferita in un tunnel sotterraneo dove – restando su quella piattaforma – può arrivare a viaggiare fino a 200 chilometri all’ora.

In una TED Talk (riunione con idee utili da divulgare, n.d.r.) a Vancouver, in Canada, Musk ha spiegato che “non c’e’ limite reale a quanti livelli di tunnel si possono avere”. A Elon Musk piacerebbe arrivare a poter disporre fino a 30 livelli capaci di accogliere auto e Hyperloop, il treno superveloce da lui pensato per collegare Los Angeles e San Francisco (California) in 30 minuti. Non si sa se questo progetto si concretizzerà, e, nel caso, quando. Anche se più che un progetto al momento appare come la trama di un romanzo e film fantascientifico del XXI esimo secolo su quanto potrebbe forse avvenire nel XXII o, meglio, nel XXIII°.

Musk ha comunque detto di dedicare solo il 2 o 3% del suo tempo alla sua Boring Company. Certo è che lui sogna attrezzature che siano tanto rapide nello scavare i tunnel (e, pensiamo noi, nel collocare altrove l’enorme “materiale” di risulta, n.d.r.) quanto veloci nel rinforzarne la struttura portante. Perché ciò ridurrebbe i costi.

Attualmente Boring Company sta costruendo un demo di un tunnel nel parcheggio di SpaceX, a Los Angeles, ma avrà bisogno dei permessi della città per spingersi oltre quei confini. Mentre lavora a questa sua prossima impresa futuristica, Musk ha già bocciato l’idea di auto volanti: “Se qualcosa vola sopra la tua testa…non è una situazione che riduce la tua ansia”, ha detto aggiungendo: “Non ti viene da dire ‘oggi mi sento meglio’. Piuttosto ti domandi: “stanno per farmi la ghigliottina?'”.

Molto meno ansioso farsi “proiettare” con la propria auto in automatico nella ragnatela di tunnel sotterranei, magari del trentesimo livello. Vero Musk? In volo, se non altro, ci sarebbe minor senso di claustrofobia.