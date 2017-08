MPS, Tesoro entra nel capitale con il 52,08%

(Teleborsa) – In attesa delle pubblicazione dei conti, slittata a domani 11 agosto, MPS comunica la nuova composizione del capitale sociale di Rocca Salimbeni “risultante dall’aumento del capitale sociale intervenuto per effetto dell’emanazione in data 27 luglio 2017 dei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il rafforzamento patrimoniale della Banca.

Dopo il decreto legge 23 dicembre 2016, arrivato dopo il flop dell’aumento di capitale per porre in sicurezza la banca e il via libera di Bruxelles che ha detto sì al salvataggio, ora il nuovo capitale sociale del Monte dei Paschi di Siena ammonta a 15,692 miliardi di euro suddiviso in 1.140.290.072 azioni senza valore nominale. Lo comunica una nota della Banca. Il nuovo valore recepisce la ricapitalizzazione precauzionale da parte del Tesoro per 3,8 miliardi, lo swap dei bond subordinati con nuove azioni MPS per complessivi per 4,472 miliardi di euro a cui si somma il capitale già esistente pari a 7,365 miliardi. Il Tesoro risulta in principale azionista con 593.869.870 azioni ordinarie su un totale 1.140.290.072 pari al 52,08% del capitale