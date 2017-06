MPS, raggiunto accordo di principio sulla ristrutturazione

(Teleborsa) – L’Italia e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo di principio sul piano di ristrutturazione del Monte dei Paschi di Siena.

Il piano, si legge in una nota della Commissione, è finalizzato alla “ricapitalizzazione precauzionale in linea con le regole dell’Unione Europea”.

Tali regole, in particolare la Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), contemplano la possibilità che uno Stato inietti capitale in una banca insolvente nel caso in cui siano rispettati alcuni criteri. Tra questi, il fatto che l’Istituto possa essere profittevole nel lungo periodo.