(Teleborsa) – Come era prevedibile, è andato a vuoto il tentativo di Monte dei Paschi di Siena di reperire dal mercato i 5 miliardi di euro necessari per l’aumento di capitale. Ne ha preso atto il consiglio di Amministrazione dell’Istituto riunito sino a tarda sera. Non rimane ora che l’intervento del Governo. il Premier Gentiloni ha infatti convocato a Palazzo Chigi per le 22 un Consiglio dei Ministri straordinario per deliberare sull’argomento.

Mps: non riesce aumento di capitale dal mercato. Riunito Consiglio dei Ministri straordinario