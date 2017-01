MPS, Messina: Atlante indispensabile prima del salva-banche

(Teleborsa) – Fondo Atlante o decreto salva banche? Questo è il dilemma.

“Io penso che Atlante fosse indispensabile nel momento in cui non c’era l’intervento salva banche, oggi francamente cerchiamo prima di capire quali sono i contorni di questo intervento pubblico poi vedremo”. E’ cosi che la pensa il numero uno di Intesa Sanpaolo , Carlo Messina, che affrontato l’opportunità che Altante rientri nella partita dei NPL su MPS .

“L’obiettivo di Atlante è quello di ridurre il rischio sistemico – ha spiegato Messina durante un convegno – per cui per me tutto quello che è necessario fare per ridurre il rischio sistemico può esser fatto anche da Atlante, ma bisogna capire l’intervento pubblico fino a dove arriva”.

Secondo il CEO di Intesa, i 20 miliardi stanziati dal Governo per le banche in difficoltà sono “una cifra grossa e importante” e quindi possono gettare acqua suo fuoco del rischio sistemico dell’Italia. “Credo – ha affermato Messina – che sia uno strumento che pareggia il campo di gioco con quello che hanno fatto gli altri Paesi europei” con alcuni istituti.