MPS, esclusiva per NPL a Atlante e altri investitori fino al 28 giugno

(Teleborsa) – Il CdA di MPS ha deciso di concedere un periodo di esclusiva per gli NPL, a Quaestio Capital, per conto di Atlante II, e di un gruppo di investitori.

“Tenuto conto della tempistica per la approvazione del piano di ristrutturazione nel contesto del processo di ricapitalizzazione precauzionale, che impone massima rapidità nell’implementazione dei necessari passaggi definiti dalle autorità di vigilanza coinvolte, il CdA di MPS ha deliberato di concedere un periodo di esclusiva sino al 28 giugno 2017 a Quaestio Capital Management SGR, per conto di Atlante II, e di un gruppo di investitori”, si legge in una nota.

Ciò “al fine di permettere la negoziazione dei termini e condizioni della cartolarizzazione del portafoglio di sofferenze oggetto di cessione (che alla data del 31 dicembre 2016 ammontava a circa 26 miliardi)”.