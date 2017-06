MPS, al via Processo di Appello sul caso Alexandria

(Teleborsa) – Ha preso il via a Firenze il Processo di Appello per il caso Alexandria, il derivato per il quale la Procura di Siena ha ottenuto, in primo grado, le condanne degli ex vertici di MPS.

Presente in Aula l’ex presidente di Rocca Salimbeni, Giuseppe Mussari condannato a 3 anni e 6 mesi e a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Stessa condanna che è stata comminata ad Antonio Vigni ex direttore generale dell’istituto di credito, e a Gianluca Baldassarri ex capo area finanza.

I magistrati hanno condannato gli ex vertici di MPS accusati di aver “usato” il prodotto finanziario contratto con banca Nomura che servì anche a mascherare le passività causate dall’acquisizione di Antonveneta.