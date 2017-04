Morgan Stanley, la trimestrale batte le previsioni

(Teleborsa) – Numeri sopra le attese del mercato per Morgan Stanley. Il primo trimestre dell’anno, si è chiuso con un risultato netto pari a 1,93 miliardi di dollari, (un dollaro per azione) il 70% in più rispetto agli 1,13 miliardi di dollari, (55 centesimi per azione) dello stesso periodo dell’anno scorso.

Il fatturato è salito del 25% a 9,75 miliardi di dollari.

Le attese degli analisti erano per un utile per azione di 88 centesimi ed un giro d’affari di 9,27 miliardi.