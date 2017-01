Moretti: “Leonardo investe e fa crescere la propria attività nel Regno Unito”

(Teleborsa) – “Con il sostegno del governo del Regno Unito, Leonardo-Finmeccanica è pronta ad investire e far crescere la propria attività nel e dal Regno Unito, impegnandosi a partenariati innovativi a lungo termine”.

E’ quanto dichiarato da Mauro Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo in una conferenza stampa a Londra a seguito della fusione delle attività nel Regno Unito di Leonardo. L’operazione ha portato alla confluenza delle attività britanniche di Leonardo in una nuova, singola entità: Leonardo Mw, il pilastro britannico di Leonardo.

Tale operazione rende Leonardo Mw, con i suoi 7.100 dipendenti nel Regno Unito, una delle più importanti società britanniche nel settore delle alte tecnologie. Grazie ad attività di ricerca, progettazione, produzione e supporto a prodotti e sistemi ad alta tecnologia condotte per oltre un secolo, Leonardo è oggi nella posizione ideale per sviluppare ulteriormente il proprio business nel mercato domestico britannico così come nell’export.

“Siamo molto orgogliosi della nostra tradizione industriale e tecnologica nel Regno Unito – ha aggiunto Moretti riferendosi ai due prestigiosi brand, Westland per gli elicotteri e Marconi per l’elettronica, cui si ispira il nome della nuova società . Questa tradizione si consolida oggi grazie a una nuova società unica con un’identità comune, che proseguirà la proficua collaborazione che da oltre 100 anni ci lega alle Forze Armate britanniche”, ha concluso Moretti.

“Nel Regno Unito Leonardo – ha aggiunto Norman Bone, presidente e DG di Leonardo Mw – si trova in una posizione privilegiata, essendo in grado di offrire un’ampia gamma di capacità su ogni piattaforma oltre a sistemi e sensori e a soluzioni integrate e supporto ai nostri clienti nel settore aeronautico, terrestre, marittimo e cyber”.