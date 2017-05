Monte dei Paschi alla resa dei conti con Bruxelles

(Teleborsa) – Il Monte dei Paschi di Siena rimane in attesa delle decisioni di Bruxelles sul via libera all’intervento dello Stato per il salvataggio della banca.

“Stiamo chiudendo l’accordo con la Commissione UE. E’ questione di giorni”. Ad affermarlo Fabrizio Pagani, responsabile della segreteria tecnica del Ministero dell’Economia a Finanze (MEF). Sulla questione della cartolarizzazione degli NPL, Pagani ha assicurato che la pratica sul tavolo di Bruxelles “è in chiusura”.

Il funzionario del Tesoro durante l’Italian Investiment Conference, ha i rivelato che “il sistema bancario italiano negli ultimi quattro mesi ha svoltato con la ricapitalizzazione di Unicredit, la dismissione di NPL, la vendita delle quattro banche ponte e ora con l’ingresso dello Stato in MPS”. Sulle banche venete, per le quali Bruxelles ha alzato il conto per il salvataggio, Pagani si è limitato a dire: “Ne parleremo poi”, mentre indiscrezioni di stampa rivelano che la resa dei conti è vicina anche per la Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Domani, 24 maggio, a Bruxelles è previsto un incontro fra la direzione generale della concorrenza dell’UE, il Tesoro e i vertici delle banche venete. Al meeting parteciperanno gli amministratori delegati di Popolare di Vicenza, Fabrizio Viola, e di Veneto Banca, Cristiano Carrus. Lo scopo del vertice è fare il punto della situazione sulla richiesta di ricapitalizzazione precauzionale avanzata dai due istituti. Le due banche hanno già presentato all’UE i loro piani di ristrutturazione, che prevedono la fusione fra i due istituti, con una fabbisogno di capitale complessivo stimato in 6,4 miliardi e lo smaltimento di 9,6 miliardi di sofferenze lorde.

Sul dossier delle banche venete, il commissario alla Concorrenza della UE Margrethe Vestager ha detto: “non siamo così avanti”.