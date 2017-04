Monrif, convenzione bancaria prorogata al 30 giugno 2020

(Teleborsa) – Monrif e la controllata EGA hanno sottoscritto con i principali istituti finanziatori un nuovo accordo modificativo della convenzione bancaria del 24 marzo 2014.

Tale accordo è da oggi, 21 Aprile, pienamente efficace.

In particolare la durata della “Convenzione” è stata prorogata al 30 giugno 2020 ed inoltre, in considerazione delle performance delle società del Gruppo e del trend di riduzione dei tassi di interesse, Monrif ha ottenuto una riduzione di 75 basis point per anno dello spread applicato sulle linee per cassa.