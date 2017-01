Mondo TV una nuova licenza con Sbabam per diritti licensing su Sissi

(Teleborsa) – Mondo TV annuncia che Sbabam ha formalizzato l’acquisto di una licenza per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie Tv Sissi la giovane imperatrice, che vedrà la distribuzione in tutte le edicole di originali prodotti come sabbia magica, bolle di sapone e 3D figurines in flowpack a partire dalla primavera 2017.

L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito non significativo e di royalties in caso di vendite che determinino dei superamenti del minimo garantito concordato.

Intanto a Piazza Affari il titolo di Mondo TV cede lo 0,69%.