Mondo TV sigla il primo accordo di licenza con Nintendo per piattaforma 3ds

(Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto un accordo di licenza non esclusivo con Nintendo, leader mondiale nel settore dei videogame, riguardante due serie animate.

I diritti riguardano la visione in modalità video on demand sulla piattaforma 3ds per la durata di 2 anni, nel territorio europeo.

“Ottimo e promettente inizio di collaborazione con un partner leader di mercato quale Nintendo”, commenta Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, mettendo l’accento sull’importanza dell’espansione nel video on demand e nei new media che definisce “il mercato del futuro”.