Mondo TV sigla contratto con Surge Licensing

(Teleborsa) – Mondo TV ha firmato un contratto di agenzia con Surge Licensing che viene pertanto incaricata come rappresentante per i diritti licensing e merchandising negli Stati Uniti e in Canada della nuova serie animata in 3D Invention Story.

Il contratto – spiega la nota del gruppo – rappresenta un ulteriore importante passo strategico nella creazione di una forte rete internazionale di agenti che rappresenteranno Invention Story. Il termine iniziale dell’accordo è fino al 31 agosto 2020, ma le parti concorderanno alcune clausole di rinnovo basate su obiettivi. Il corrispettivo per l’attività di agenzia da parte di Surge è fissato in commissioni variabili a seconda dei diritti di cui trattasi in percentuale sui ricavati di vendita delle licenze senza previsione di minimo garantito.

A Piazza Affari, Mondo TV mostra un ribasso dello 0,34%