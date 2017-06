Mondo TV sigla accordo licenza in Medio Oriente per sei film

(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto un nuovo contratto di licenza con la società GULF DTH FZ LLC, avente sede a Dubai. Con il nuovo accordo

vengono concessi alla licenziataria i diritti di trasmissione Pay TV di sei film per la TV della library classica della Mondo TV in Medio Oriente e nord Africa per un periodo di 24 mesi con esclusiva.

GULF DTH FZ LLC è un primario operatore nell’area del Golfo nel settore entertainment, in particolare attraverso l’offerta di contenuti televisivi a pagamento sul canale denominato OSN, sul quale saranno trasmessi anche i film della Mondo TV.