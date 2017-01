Mondo TV rinnova licenza con Balocco

(Teleborsa) – Mondo TV fa un balzo del 4% a Piazza Affari.

Il gruppo ha annunciato che Balocco ha rinnovato la propria licenza esclusiva per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie Tv Sissi la giovane imperatrice, per la realizzazione e commercializzazione di uova di cioccolata e prodotti da forno per le ricorrenze pasquali 2017, 2018 e 2019. L’accordo segue quello già concluso e annunciato lo scorso 13 gennaio 2016.

Tali prodotti saranno presenti-spiega una nota dell’azienda- per la Pasqua 2017, 2018 e 2019 in tutti i principali canali distributivi in Italia, San Marino, Città del Vaticano e Canton Ticino. L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties in caso di vendite che determinino dei superamenti del minimo garantito concordato.