Mondo TV rinnova contratto con la russa Oh Plus Media

(Teleborsa) – Mondo TV annuncia di aver raggiunto un’intesa per l’estensione temporale della licenza concessa nel 2016 alla società Oh Plus Media LLC, avente sede a Mosca.

Con il nuovo accordo Mondo TV estende per un ulteriore periodo di un anno la concessione alla licenziataria dei diritti di trasmissione Pay TV di alcuni programmi prodotti dalla Mondo TV, tra cui in particolare Sissi, la Giovane imperatrice.

Oh Plus Media LLC è un importante operatore nell’area russofona nel settore entertainment, in particolare attraverso l’offerta di contenuti televisivi a pagamento sul canale denominato ANI Channel, dedicato ai programmi di animazione, sul quale saranno trasmessi anche i prodotti della Mondo TV oggetto della licenza.