Mondo TV, nuovo accordo di licenza con Gedis su Robot Trains

(Teleborsa) – Mondo TV, uno dei più grandi produttori e distributori europei di programmi animati, ha raggiunto ancora un nuovo accordo per la concessione di alcuni diritti licensing connessi alla property Robot Trains, di proprietà di CJ E&M, società di contenuti e marketing coreana, e di cui Mondo TV è distributore.

Si tratta in questo caso di una licenza concessa a Gedis in relazione ai prodotti cosiddetti flowpack da distribuirsi sul canale edicola per un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 2018 in Francia e Spagna.

L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito, interessante per la categoria di prodotto, e il pagamento di royalties in caso di superamento di tale importo.