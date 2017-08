Mondo TV, nuovo accordo di licensing su Robot Trains

(Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto ancora un nuovo accordo per la concessione di alcuni diritti licensing connessi alla property Robot Trains, di proprietà di CJ E&M, società di contenuti e marketing coreana, e di cui Mondo TV è distributore e, quanto alla seconda stagione, anche coproduttore.

Si tratta in questo caso di una licenza concessa a Kimbe S.r.l., società con sede a Melzo (MI) in relazione alla realizzazione di eventi e attrazioni da realizzarsi in Italia nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 1° marzo 2020.

L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito, in sé non significativo, e il pagamento di royalties in caso di superamento di tale importo.