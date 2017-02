Mondo TV, nuova richiesta ad Atlas per emissione bond convertibili

(Teleborsa) – Mondo TV ha inviato ad Atlas Alpha Yield Fund ed Atlas Capital Markets una nuova richiesta di emissione di bond convertibili a sostegno del piano di investimenti in corso. La nuova richiesta prevede l’emissione di bond per un controvalore complessivo di 7,5 milioni.

In base al contratto di investimento sottoscritto con Atlas nel luglio 2016, residua un’ultima tranche di 12 bond per un controvalore complessivo di 3 milioni.

Nel 2016, Mondo TV ha sostenuto investimenti pari a circa 21 milioni, contro i 10 milioni del 2015. Nel corso del 2017, in considerazione delle numerose produzioni di alto livello in corso e dei piani di marketing e vendita sia del settore audiovisivo che consumer products, “il management prevede un ulteriore aumento degli investimenti, attesi in circa 25 milioni”.

Outlook. Per l’anno in corso, è atteso un utile netto consolidato pari a 11,6 milioni, in significativo aumento rispetto al 2016, e all’ampliamento degli investimenti, il board stima “una accelerazione, a partire dal 2018, dei risultati previsti dal business plan approvato in data 27 ottobre 2016”.