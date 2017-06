Mondo TV, Modecor acquista la licenza per Robot Trains

(Teleborsa) – A pochi giorni dalla chiusura della licenza con Ravensburger, Mondo TV raggiunge un nuovo accordo con la società Modecor Italiana per la concessione di alcuni diritti licensing connessi alla property Robot Trains, di proprietà di CJ E&M, società di contenuti e marketing coreana, e di cui Mondo TV è distributore in diversi paesi.

L’accordo con Modecor prevede la concessione della licenza in relazione ad alcune categorie prodotti dolciari per un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 2018 in Italia, San Marino, Vaticano e Canton Ticino.

I termini dell’intesa prevedono il pagamento di un minimo garantito, di per sé non rilevante, e il pagamento di royalties in caso di superamento di tale importo. Si rammenta che parte dei suddetti importi (sia minimi garantiti che royalties) andranno ritornati a CJ E&M quale titolare della property, potendo la Mondo TV trattenere il 30% degli stessi. Oltre al dato economico, interessante in caso di superi del minimo garantito, l’accordo rappresenta la conferma della ottima partenza del piano di sfruttamento licensing di

Robot Trains da cui si attendono risultati interessanti per la Mondo TV già a partire dal 2017.