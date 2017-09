Mondo TV France, nuova conversione da parte di Atlas di cinque bond

(Teleborsa) – Mondo TV France S.A. comunica che sono state emesse n. 536.327 azioni ordinarie aventi godimento, diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi. In particolare, tali nuove azioni sono state emesse a seguito della ricezione di una richieste di conversione da parte di Atlas Special Opportunities in data 5 settembre 2017 per cinque dei bond emessi in data 24 agosto 2017 nell’ambito della

prima tranche.

Mondo TV France S.A. comunica altresì in data odierna ha ricevuto da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, una richiesta di conversione di ulteriori cinque dei bond emessi in data 24 agosto 2017.

L’emissione si è svolta nell’ambito dell’accordo di investimento con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in 10 tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 250 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 10.000 ciascuno.