Mondo Tv, due nuovi accordi in area russa con Relato LLC e Rustavi2

(Teleborsa) – Due nuovi accordi in area russa per Mondo TV. Si tratta di un nuovo accordo di syndication (ossia un accordo di distribuzione presso emittenti televisive free-tv locali) con la società Relato LLC di Mosca e di un accordo di licenza con la società georgiana Rustavi2. In entrambi i casi l’accordo si riferisce allo sfruttamento dei diritti di diffusione televisiva non a pagamento di alcuni programmi animati dalla Mondo TV.

I due accordi, i cui corrispettivi non appaiono di per sé particolarmente significativi, rilevano in quanto confermano l’interesse nell’area d influenza russa per i programmi della Mondo TV e garantiranno una diffusione televisiva capillare in territori di paesi del CSI di non facile penetrazione commerciale.