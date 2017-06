Mondo TV, Dinofroz e Sissi volano con Eva Airways

(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto con AV-JET International Media Co, fornitore di contenuti media cosiddetti “In-flight”, alcune licenze per diritti di questa tipologia su diversi prodotti della propria library tra cui Dinofroz e Sissi.

Gli accordi prevedono che i contenuti licenziati siano trasmissibili sugli aerei della compagnia Taiwanese Eva Airways.

Le licenze, spiega la società, sono di “importo in sé non significativo”, ma confermano la “possibilità di sfruttamento dei prodotti” Mondo TV anche attraverso il canale di distribuzione c.d. in-flight ad oggi poco sfruttato dalla società: è interessante inoltre che la riapertura del canale distributivo, il cui sfruttamento potrà essere intensificato in futuro, parta dall’Asia, mercato importante per la crescita del gruppo Mondo TV.