Mondo TV conclude accordo con Panini

Mondo TV sale dello 0,45% a Piazza Affari.

Il Gruppo ha comunicato che Panini S.p.A., leader mondiale nel settore stickers e trading cards, ha acquistato da Mondo TV Iberoamerica una licenza per i territori di Europa e America Latina per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV live Heidi, bienvenida a casa, per la realizzazione e commercializzazione di diversi articoli collezionabili e limitatamente al territorio della penisola iberica anche di prodotti publishing quali libri e magazine.

La licenza prevede lo sfruttamento del brand nelle lingue locali con il lancio nel corso del 2018. L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Panini a favore di Mondo TV Iberoamerica per le vendite eccedenti l’importo del minimo garantito.