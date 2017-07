Mondo TV, balza l’utile nel primo semestre

(Teleborsa) – I primi sei mesi dell’anno del gruppo Mondo TV evidenziano una crescita del 77% dell’utile netto pari a 5,9 milioni di euro rispetto ai 3,3 milioni dello stesso periodo di un anno fa.

L’Ebitda si è attestato a 11,1 milioni, con una crescita del 46% a fronte dei circa 7,6 milioni del primo semestre 2016, mentre l’Ebit è pari a 8,6 milioni in aumento del 68% (5,1 milioni del primo semestre 2016).

Il valore della produzione è pari a 14,7 milioni, +39% se confrontato con i 10,6 milioni della precedente rilevazione.

“Il 2017 si prospetta come il miglior anno di sempre per il gruppo Mondo TV – commenta Matteo Corradi amministratore delegato – Siamo in particolare soddisfatti dell’andamento dell’Ebit e del significativo incremento di tutte le marginalità; mi auguro che a breve l’andamento del titolo possa riflettere questa grande crescita industriale”.