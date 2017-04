Mondo TV amplia l’offerta nell’area del Golfo

(Teleborsa) – Mondo TV amplia la sua offerta nel Golfo Persico ed annuncia di aver sottoscritto una nuova licenza in Kwait, sempre con la società Media Relation Company, primario operatore nel settore dei media del paese mediorientale.

La licenza ha ad oggetto i diritti di trasmissione televisiva terrestre non esclusiva in Kuwait di prodotti di terze parti in distribuzione in inglese per tre anni.

L’accordo, che di per sé non presenta un corrispettivo di licenza particolarmente significativo, contribuisce a rafforzare la posizione della società nell’area del Golfo.

Il titolo oggi evidenzia una discreta performance a Piazza Affari, dove guadagna l’1,52%.