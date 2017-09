Mondo TV alza le stime dopo il boom di utili. Titolo accelera in Borsa

(Teleborsa) – Vistosa accelerazione in Borsa delle azioni Mondo TV che, dopo una prima parte di giornata in altalena, si portano sui massimi intraday con un guadagno di quasi 4 punti percentuali.

Il mercato sembra aver accolto con favore il bilancio da poco annunciato, che ha visto un balzo dell’utile netto del 66% a 5,7 milioni di euro, mentre la crescita di Ebit e Ebitda è stata rispettivamente del 52% a 5,3 milioni di euro e del 40% a 11,1 milioni.

Sempre nel primo semestre dell’anno il valore della produzione è migliorato del 31% a 15,9 milioni di euro mentre il patrimonio netto ha segnato un incremento di 9,9 milioni di euro di 9,9 milioni di euro a quota 65,3 milioni di euro.

Il Gruppo ha inoltre alzato le stime per l’anno in corso.

“La società sta implementando la linea strategica mediante acquisizione di nuove produzioni orientate al licensing ed internazionalizzazione del Gruppo. In particolare il gruppo ha acquisito una posizione di forza significativa in Asia e Medio Oriente. Il management della Società alza le stime dell’utile netto consolidato per il 2017 a euro 12 milioni”, si legge in una nota del produttore di cartoons.