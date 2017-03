(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto con Vodafone Grecia un accordo di licenza per 14 serie animate per un totale di 174 ore di trasmissione

televisiva.

La licenza ha durata di 1,5 anni e autorizza il licenziatario alla trasmissione dei programmi licenziati in lingua greca sulla televisione via internet Vodafone TV in modalità Video on Demand sia per il fisso che per dispositivi mobili.