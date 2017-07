Mondadori torna in utile nel primo semestre, ricavi giù

(Teleborsa) – Il primo semestre di Arnoldo Mondadori si è chiuso con ricavi netti consolidati pari a 553 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 562,5 milioni di euro del primo semestre 2016 (-1,7%).

L’Ebitda consolidato a 27,3 milioni di euro, è in crescita del 21,2% rispetto al primo semestre 2016 anche per il positivo contributo di alcune plusvalenze; in miglioramento da quattro esercizi consecutivi.

Risultato netto positivo per 4,4 milioni di euro, in miglioramento di oltre 8 milioni di euro rispetto alla perdita del primo semestre 2016.

Posizione finanziaria netta di Gruppo a -284,4 milioni di euro, in miglioramento di circa 90 milioni di euro rispetto a -374,8 milioni del primo semestre 2016.

Confermati target per il 2017: ricavi sostanzialmente stabili, Ebitda adjusted in crescita high-single digit, con conseguente miglioramento della redditività percentuale e di un significativo incremento dell’utile netto (+30%);