Mondadori in bella mostra su rumors dividendo

(Teleborsa) – Apprezzabile rialzo per il gruppo editoriale, in guadagno dell’1,03% sui valori precedenti. A galvanizzare il titolo della società di Segrate alcune indiscrezioni stampa su un possibile ritorno del dividendo nel 2017, dopo circa dieci anni di magra.

La tendenza di breve di Mondadori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,484 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,45. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,518.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)