Moncler scivola in Borsa ma gli analisti danno fiducia al titolo dopo conti positivi

(Teleborsa) – Aggressivo avvitamento per l’azienda nota per i piumini, che tratta in perdita del 2,76% sui valori precedenti.

Le azioni risentono di prese di profitto dopo la recente corsa sostenuta anche dai conti positivi che hanno evidenziato un altro trimestre in crescita per il giro d’affari. I ricavi consolidati sono pari a 276,2 milioni, in aumento del 15% a parità di cambi.

Dopo la diffusione della trimestrale gli analisti confermano il giudizio “buy” sul titolo. Si tratta di Banca Akros che alza il prezzo obiettivo a 25 euro e di Equita sim che fissa il target price a 25,8 euro. Attualmente Moncler tratta a 22,88 euro.

Lo status tecnico di breve periodo di Moncler mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,16 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,46. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 23,86.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)