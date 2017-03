Moncler balza sui conti e i giudizi positivi degli analisti

(Teleborsa) – Brillante rialzo per l’azienda nota per i piumini, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,66%.

Il titolo viene galvanizzato dagli eccellenti risultati d’esercizio, presentati ieri sera, che hanno evidenziato una cresciuta dell’utile del 18% oltre il miliardo di euro.

In seguito ai conti, Deutsche Bank e Citigroup hanno confermato un giudizio “Buy” sul titolo, indicando target price rispettivamente di 20 e 21,7 euro.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18,85, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18,56. L’equilibrata forza rialzista di Moncler è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 19,14.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)